Formula 1, Gp Canada 2026: Russell vince la Sprint davanti a Norris

Vittoria per George Russell (Mercedes), che si aggiudica la Sprint Race del Gran premio del Canada 2026. Il pilota britannico, partito in pole, ha tagliato il traguardo per primo davanti alla McLaren di Lando Norris e all’altra Mercedes di Kimi Antonelli, attuale leader della classifica piloti. Quarto Oscar Piastri (McLaren). Quinto e sesto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

George Russell in pista (Graham Hughes/The Canadian Press via AP)

Russell: “Bella lotta con Antonelli, la mia stagione sta ripartendo”

“È stata una bella gara. Era difficile sorpassare e con Kimi (Antonelli ndr) abbiamo fatto una bella battaglia. Ma sono contento che siamo entrambi qui (sul podio ndr) a fine gara”. Così George Russell dopo aver vinto la Sprint Race del Gran premio del Canada. “A questo punto – ha spiegato – la mia stagione sta ripartendo. Voglio tornare dopo Montreal col passo giusto”.

Antonelli: “Dura battaglia con Russell, fianco a fianco poi spinto via”

“È stata una battaglia dura, eravamo lì come passo. Non è stato facile”. Così Kimi Antonelli dopo il terzo posto nella Sprint Race del Gran premio del Canada, caratterizzato dalla sfida col compagno di scuderia (Mercedes) George Russell che a un certo punto lo ha fatto finire fuori pista. “Ho cercato di fare la mia mossa, eravamo fianco a fianco e sono stato spinto via – ha spiegato – poi ho fatto un errore in curva otto. Ma è stata una bella battaglia“.

Norris: “Bella lotta Russell-Antonelli, ho cercato di approfittarne”

“È stata una bella corsa ed è stato bello vedere lì davanti” le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli “che lottavano tra loro, io ero lì per cercare di cogliere l’occasione“. Così Lando Norris, pilota della McLaren, dopo il secondo posto nella Sprint Race del Gran premio del Canada. “Kimi ha subito recuperato e al contempo dovevo attaccare George – ha raccontato – è stato divertente. Questa è una bella pista su cui è però molto facile commettere degli errori”.

Hamilton: “Macchina ottima, ma non abbiamo passo Mercedes”

“Non abbiamo il passo per competere con le Mercedes, perdiamo troppo nel rettilineo”. Così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, a Sky Sport dopo il sesto posto nella Sprint race del Gran premio del Canada. “A parte ciò la macchina è ottima – ha aggiunto – siamo veloci ma non abbastanza da recuperare quel che perdiamo sul rettilineo. Comunque stiamo spingendo bene, mi auguro delle ottime qualifiche”.

Leclerc: “Non tutti i problemi risolti, spero lo siano per le qualifiche”

Non tutti i problemi della vettura “sono risolti, spero lo siano per le qualifiche”. Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, a Sky Sport dopo la Sprint del Gran premio del Canada. “In qualifica sarà difficile ma speriamo di esser davanti, nella Sprint abbiamo pagato il prezzo di partire sesti. Spero che per le qualifiche sia tutto a posto, per essere almeno nella top3 e lottare con quelli davanti”, ha aggiunto.