Gp Brasile, Lando Norris vince la sprint e allunga in testa al mondiale. Piastri out

Lando Norris vince con la McLaren la gara sprint del Gp del Brasile e allunga sul Mondiale portandosi a +9 sul compagno di squadra Oscar Piastri che al sesto giro è uscito di pista andando a muro tradito da un cordolo che era ancora bagnato dalle forti piogge della mattinata. Sul podio le Mercedes di Kimi Antonelli, secondo, e Georg Russell terzo. Quarto Max Verstappen che paga la sesta piazza in griglia. La Ferrari chiude con il sesto posto di Leclerc e l’ottavo di Hamilton. Alle 19 le qualifiche.

All’inizio dell’ultimo giro Gabriel Bortoleto è finito a muro in curva 1: la Direzione gara non ha neutralizzato la corsa con la Safety Car ma negli ultimi metri nessuno ha potuto sorpassare perché c’erano le doppie bandiere gialle esposte sul rettilineo dei box.

Bortoleto ha letteralmente distrutto la sua Sauber e difficilmente sarà riparabile in vista delle qualifiche di stasera. Il pilota ha perso il controllo in frenata forse mettendo le ruote su una chiazza d’umido ed è andato a sbattere ad altissima velocità contro il muro, rompendo anche la colonna dello sterzo.

Norris: “Bella vittoria, Antonelli mi ha pressato fino all’ultimo metro”

“Una bella vittoria. Bella quanto dura. Sicuramente rende tutto più appagante. Kimi Antonelli mi ha messo sotto pressione fino al traguardo e non mi ha proprio reso la vita facile”. Così Lando Norris pilota della McLaren, vincitore della gara sprint del Gp del Brasile. “Ho dovuto spingere fino all’ultimo metro perché ero nella condizione che chi era dietro di me ne aveva di più. Nel complesso ho avuto qualche problemino e spavento. Non solo, il degrado delle gomme non è andato come speravo. Dopo la bandiera rossa abbiamo cambiato gomme dalle medie alle soft. Credevo che le rosse fossero più prestazionali. Non è stato però così. Dovremo capire se per colpa delle gomme o perchè le Mercedes hanno fatto un grande lavoro”, ha aggiunto.

Antonelli: “Gara divertente in condizioni complesse”

“È stata una gara divertente con condizioni complesse specialmente in partenza. Abbiamo cercato di mantenere la pressione alta su Lando, ci è mancato qualcosa. Il degrado era alto ed il vento era molto forte. È stata una bella gara. La fiducia c’è, ieri è stato davvero complicato completare il giro avendo commesso qualche errore. Speriamo di raggiungere oggi un risultato migliore”. Così Kimi Antonelli, pilota della mercedes, seconda nalla sprint del Gp del Brasile.