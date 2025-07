Formula 1, Gp Belgio 2025: Verstappen vince sprint. Domani la gara: orari e dove vederla

Max Verstappen trionfa nella Sprint Race a Spa, nel Gp del Belgio 2025 di Formula 1. Il pilota olandese al traguardo ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Male Lewis Hamilton, giunto 15esimo, che durante la gara si è più volte lamentato del posteriore della sua monoposto. Per Verstappen si tratta della 12esima vittoria su 21 in una Sprint.

Verstappen: “Sfruttata l’opportunità in partenza”

“Sapevo che in partenza si sarebbe presentata un’opportunità e l’abbiamo sfruttata”. Così Max Verstappen in conferenza stampa dopo aver vinto la Sprint Race al Gp del Belgio davanti a Piastri e a Norris. “Avevamo anche le gomme nuove. Quando sei davanti poi puoi gestire liberamente il passo e riesci a surriscaldare meno le gomme“, ha aggiunto.

Leclerc: “Imparare va bene ma vorrei vincere”

“C’è ancora tanto lavoro da fare, avete visto che in gara spingevo al massimo ma ancora facciamo fatica”. Così Charles Leclerc, pilota Ferrari, a microfoni di Sky Sport dopo essere arrivato quarto nella Sprint Race a Spa. “Se stiamo imparando in queste gare? Sì, imparare va bene ma vorrei anche vincere“.

Hamilton: “Errori miei, bilanciamento freni difficile da trovare”

“Alla fine ho sbagliato io le regolazioni e probabilmente ho applicato troppa pressione sul freno, per cui la mia responsabilità è chiara; sembrava quasi che non sapessi come frenare, ma io non ho mai avuto un bloccaggio al posteriore in tutta la mia vita”. Così Lewis Hamilton ai microfoni si Sky Sport dopo la Sprint Race del Gran Premio del Belgio nella quale è arrivato 15esimo. “Diciamo che il bilanciamento dei freni era abbastanza difficile da trovare, perché avevo sempre sottosterzo a metà curva, poi nell’uscita e in frenata ci sono tutta una serie di caratteristiche che non vuoi avere: bisogna trovare il giusto compromesso tra ingresso e trazione”, ha aggiunto.

Domani la gara: orario e dove vederla in tv

Domani, domenica 27 luglio, è in programma la gara lunga. La partenza è prevista alle 15. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. In differita alle 18 il Gran Premio sarà trasmesso anche in chiaro su Tv8.