Lo spagnolo della Williams ha chiuso al comando la seconda giornata di prove. Impressiona la McLaren che mostra un notevole passo

È a sorpresa di Carlos Sainz Jr. il miglior tempo dopo la sessione pomeridiana della seconda giornata di test della Formula 1 in Bahrain. Sul circuito di Sakhir, il neo pilota della Williams ha girato in 1’29″348 precedendo le due Ferrari di Lewis Hamilton (in pista al mattino) e Charles Leclerc rispettivamente a +0.031 e +0.083. Alle spalle dei due ferraristi si piazzano le due Mercedes di George Russell a +0.430 e di un Andrea Kimi Antonelli, a +0.436, che sembra già a suo agio in pista.

Day 2 ✅ Here’s how things stand at the end of another day of #F1Testing 💪#F1 pic.twitter.com/BntrAhWKfF — Formula 1 (@F1) February 27, 2025

Per Leclerc nel pomeriggio anche una buona simulazione gara con tempi costanti vicini a quelli della McLaren. Sì perché le due monoposto inglesi di Lando Norris e Oscar Piastri oggi non hanno ottenuto tempi di riferimento, piazzandosi rispettivamente in 14/a e 13/a posizione a oltre 1 secondo da Sainz. In compenso Norris nel pomeriggio ha effettuato una simulazione gara con tempi costanti e con quasi zero degrado della gomma. In vista dell’esordio in Australia la McLaren si conferma la vettura da battere in ottica Mondiale. Domani sempre in Bahrain sono in programma le ultime 8 ore di test prestagionali, con le scuderie che andranno a caccia di ulteriori dati per essere poi pronti per la gara di Melbourne.

