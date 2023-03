L'imprenditore e dirigente sportivo commenta l'inizio in salita della stagione della rossa di Maranello. Su Alonso: "Spero vinca una gara"

“Ferrari in difficoltà? È da almeno dieci anni che è così, non è che sia una grande novità. È da tempo che la ‘Rossa’ non è competitiva. Voglio vedere qual è il problema. Ci aspettiamo tutti che la Ferrari vinca il Mondiale ma si creano sempre troppe aspettative. Ho visto anche le dichiarazioni dei dirigenti, parlavano di una Ferrari mai così veloce. Bisognerebbe non parlare e non lasciare sempre i tifosi con l’illusione. Si parla poi quando iniziano le cose vere”. Così a LaPresse l’imprenditore e dirigente sportivo Flavio Briatore, sull’inizio in salita della stagione della Ferrari. “Il momento della Ferrari è difficile, hanno dei problemi con la macchina, quando sei in quella situazione lì diventa difficile per il team e i piloti. Ma siamo anche all’inizio del campionato, dobbiamo pensare che possano recuperare. L’anno scorso, ad inizio campionato la macchina andava fortissimo poi sono cambiati i regolamenti e la vettura stata penalizzata. Oggi ci aspettava di più ma la realtà è la pista e il cronometro che ti dice i tempi, è una Ferrari che fa fatica. In Bahrein c’era un problema ieri si è visto che proprio non teneva il passo e non riusciva a passare. Ha un problema evidente di competitività e speriamo abbiano il tempo di risolverlo. Però la partenza è difficile e in salita”, ha aggiunto. “Non bisogna in questo momento dare le colpe a nessuno. Vasseur è arrivato un mese fa, non ha dunque colpe della nuova gestione, questo è un problema che la Ferrari ha da anni. Avere due Red Bull che vincono non è il massimo, la Ferrari manca a tutto il circus, una ‘rossa’ competitiva aiuta tutta la F1“, ha sottolineato. “Ferrari quarta forza? Bisogna essere preoccupati, non erano competitive. Ma in qualifica Leclerc si è piazzato secondo e mi aspettavo che arrivasse quarto. Anche Verstappen è partito dietro ma è arrivato secondo”, ha concluso.

Alonso straordinario, magari un Gp riesce a vincerlo

“Una F1 noiosa? L’importante è che ci sia competizione tra i due piloti della Red Bull. Mi ricordo la McLaren ai miei tempi. E magari anche l’inserimento dell’Aston Martin. Alonso se ha la macchina giusta riesce ad essere competitivo, è un campione, a 42 anni è integro, si sta impegnando come non mai. Inoltre è un team leader oltre che un pilota straordinario. Si è visto ieri e anche in Bahrein quando ha passato Russell. Quando è in gara è strabiliante e vederlo tornare in prima linea e sul podio è sempre emozionante. Ora c’è il secondo e poi l’ultimo scalino. Magari quest’anno una gara riesce a vincerla” le parole a LaPresse, dell’imprenditore e dirigente sportivo Flavio Briatore, storico manager di Fernando Alonso, dopo e prime due gare della stagione di F1

