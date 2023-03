Leclerc partirà dodicesimo a causa della penalizzazione di 10 posizioni. Verstappen esce nel Q2 per un problema tecnico

La Red Bull di Sergio Perez ha conquistato la pole position nel Gp d’Arabia Saudita di Formula 1 con il tempo di 1’28″265. Alle sue spalle la Ferrari di Charles Leclerc, secondo a 155 centesimi ma costretto a partire dalla dodicesima casella per la penalizzazione di dieci posizioni in griglia. Sale così in prima fila Fernando Alonso con la Aston Martin, terzo a 465 centesimi.

Sainz in seconda fila

In seconda fila George Russell con la Mercedes e Carlos Sainz con l’altra Ferrari. Quinta piazza per Lance Stroll con l’altra Aston Martin, bene anche la Alpine con Esteban Ocon sesto e Pierre Gasly al nono posto. Solo settimo Lewis Hamilton, davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Max Verstappen è uscito di scena nel Q2 per un problema tecnico sulla sua Red Bull.

Leclerc: “Ho dato tutto, Red Bull di un altro pianeta”

“Sono contento sì e no, è stato un weekend molto difficile in termini di passo, però sono contento del mio giro. Credo di aver dato tutto, ero davvero al limite. Le Red Bull sono su un altro pianeta, noi stiamo soffrendo un po'”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc, secondo nelle qualifiche del Gp d’Arabia Saudita ma costretto a partire dodicesimo domani in gara per scontare una penalità di dieci posizioni in griglia. “Partiremo indietro, ci concentreremo sulla gara sperando di tornare davanti il prima possibile – ha proseguito – Il passo gara è sembrato molto buono però è difficile paragonarsi agli altri. Penso che siamo tutti molto vicini”.

Alonso: “Positivo essere in prima fila”

“È stato un bel weekend per ora per noi, le qualifiche erano il nostro punto debole in Bahrain ma oggi la macchina è andata molto bene sul giro secco. Vediamo domani cosa possiamo fare partendo dalla seconda posizione, siamo in prima fila e questo è fantastico“. Lo ha detto il pilota dell’Aston Martin Fernando Alonso dopo le qualifiche del Gp d’Arabia Saudita. “Ieri il long run è stato un po’ condizionato dal traffico, ma la macchina mi è sembrata molto forte – ha proseguito – Il nostro punto di forza penso sia sempre il passo gara, quindi partire in prima fila è molto positivo”.

