Milano, 16 mar. (LaPresse) – “Io amo la Ferrari e voglio tornare a vincere. Non c’è altro da dire”. Così Charles Leclerc, pilota Ferrari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, allontana le voci di un clamoroso scambio tra la Rossa e la Mercedes per Lewis Hamilton. “Da quando sono qui non ci sono mai state così tante voci, sono cose strane e non so se c’è qualcuno che vuole metterci in difficoltà. Io sono contento perchè il team è unito ed è la cosa più importante. Non dobbiamo pensare a quello che succede all’esterno”, ha aggiunto il pilota monegasco. Parlando in vista del prossimo Gran Premio, Leclerc ha dichiarato: “Non è stato un inizio facile, nel team c’è grande motivazione e positività per spingere tutti nella stessa direzione e migliorare. Abbiamo capito cosa non è andato, già in Arabia porteremo cose nuove sulla macchine per essere più competitivi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata