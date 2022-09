Completano il podio Russel e Leclerc. Quarto Hamilton, Sainz ottavo dopo cinque secondi di penalità

Max Verstappen ha vinto anche il Gran Premio d’Olanda, valido per il Mondiale di F1. Il pilota olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo di casa l’inglese della Mercedes George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc. Quarto posto per l’altra Mercedes di Lewis Hamilton.

Quinto posto per l’altra Ferrari di Carlos Sainz, che penalizzata di 5 secondi chiude però ottava. Lo spagnolo viene infatti scavalcato dall’altra Red Bull di Sergio Perez, dalla Alpine di Fernando Alonso e dalla McLaren di Lando Norris. Chiudono la top ten Esteban Ocon su Alpine e Lance Stroll su Aston Martin. Vittoria numero 30 in carriera per Verstappen, sempre più leader del Mondiale. Il prossimo appuntamento con la F1 è già la settimana prossima con il Gran Premio d’Italia, a Monza.

