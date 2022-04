Domenica la gara sul circuito cittadino di Albert Park a Melbourne

La Formula 1 torna in Australia per la prima volta dopo tre anni, con il duello per il vertice tra la Red Bull e la Ferrari che infiamma tifosi ed appassionati da una parte e dall’altra del globo. Il circuito cittadino di Albert Park, a Melbourne, si ripresenta con un un nuovo layout e un nuovo asfalto che a detta degli esperti dovrebbe rendere la pista ancora più veloce. Nel ridisegnare il circuito, gli organizzatori si sono avvalsi della consulenza del pilota di casa Daniel Ricciardo. Rispetto al passato sono state rimosse due curve, con l’allargamento di altre cinque nel tentativo di offrire maggiori opportunità di sorpasso su una pista dove storicamente era quasi impossibile superare. Il campione del mondo Max Verstappen, che ha vinto la seconda gara della stagione in Arabia Saudita due settimane fa, si è detto felice di tornare in Australia dopo che i Gp del 2020 e del 2021 sono stati cancellati a causa della pandemia di Covid-19. “È passato un po’ di tempo… Ma l’atmosfera è sempre così bella qui”, ha detto Verstappen giovedì.

“Sarà interessante vedere gli aggiornamenti della pista, penso che faranno una grande differenza, specialmente alla curva sei dove è avvenuto il cambiamento più significativo”, ha dichiarato il pilota olandese da Melbourne. “Ora dovrebbero esserci anche più opportunità di sorpasso, il che è sempre positivo. Sarà interessante vedere come si comporta la macchina”, ha aggiunto l’alfiere della Red Bull che va a caccia della 75esima pole position della sua storia.

In casa Ferrari, l’obiettivo è proseguire la striscia di risultati positivi di questo inizio di stagione con Charles Leclerc e Carlos Sainz sempre sul podio. Sul nuovo layout della pista di Melbourne, il pilota monegasco ha detto: “E’ veloce, davvero molto veloce. Onestamente per noi era meglio il vecchio tracciato, ma non possiamo farci niente. Dobbiamo ottimizzare il pacchetto e fare il massimo, probabilmente Imola sarà una pista migliore per noi”. Fondamentale sarà “il gioco di strategia per il Drs” perchè “essendo meno veloci in questo momento sul dritto rispetto a Red Bull dovremo giocare un po’ con questo aspetto”.

Carico e deciso a far bene anche Carlos Sainz, che punta deciso a ottenere “la mia prima vittoria” in F1. “Continuo a inseguire il mio sogno in Formula 1, ovvero vincere la prima gara e poi un campionato. Ma per vincere un campionato, devi vincere una gara”, ha dichiarato il pilota spagnolo al podcast Beyond The Grid. “Continuerò a inseguirlo. Non sto dicendo che accadrà, ma è ciò per cui mi sveglio ogni mattina o con cui vado a dormire nella mia testa ogni giorno, quindi spero che accada”, ha dichiarato ancora Sainz. “E’ da un po’ che mi sento pronto per la mia prima vittoria”, ha detto. “Per vincere un campionato del mondo, servono una vittoria e podi consistenti, e negli ultimi anni ho dimostrato, e ho dimostrato a me stesso, che ogni volta che ho avuto l’opportunità di fare un podio, ce l’ho fatta”, ha concluso Sainz.

Se Red Bull e Ferrari partono con i favori del pronostico, guai a dare per spacciata la Mercedes. Lewis Hamilton ha corso 13 volte in Australia e ha vinto l’evento nel 2008 e nel 2015. Ha ottenuto anche otto pole posizione, tra cui le ultime sei, e nove podi. Il campione inglese è arrivato secondo dietro all’ex compagno Valtteri Bottas quando la gara australiana si è svolta l’ultima volta nel 2019. In questa stagione, Hamilton è arrivato terzo in Bahrain e 10° in Arabia Saudita dopo che la sua rimonta in quest’ultima gara è stata interrotta dalla confusione nella corsia dei box. Anche a Melbourne le Frecce d’Argento sembrano destinate a inseguire, come ha fatto capire il team principal Toto Wolff.

“Non abbiamo una bacchetta magica per il prossimo weekend di gara, ma stiamo spingendo per portare costantemente miglioramenti nelle prossime gare, per poterci avvicinare alla testa del gruppo”, ha dichiarato il manager austriaco. “Fino ad allora, dobbiamo massimizzare ogni opportunità e sfruttare al meglio il pacchetto che abbiamo”, ha aggiunto. Al di là della sfida per il vertice tra i big team, da segnalare a Melbourne il ritorno di Sebastian Vettel con la Aston Martin dopo il Covid che lo ha bloccato nelle prime due gare. L’attesa sta per finire, all’alba in Italia sono in programma le prime libere che daranno già le prime indicazioni. La partenza della gara alle 7 del mattino, ora italiana, di domenica.

