L'inglese sanzionato per cambio motore partirà undicesimo. Leclerc terzo

Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Turchia di F1, a Istanbul. Con il tempo di 1.22.868 il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas di +0.130. Terzo tempo per Max Verstappen su Red Bull. Hamilton sarà retrocesso e partirà dalla 11/a posizione per via della sostituzione di parti del motore, pertanto davanti a tutti partirà Bottas. Bene Charles Leclerc, quarto in qualifica ma terzo nella griglia di domenica.

Al fianco di Leclerc partirà il francese Pierre Gasly su Alpha Tauri. Seguono Fernando Alonso su Alpine e Sergio Perez sull’altra Red Bull. Quindi la McLaren di Lando Norris e la Aston Martins di Lance Stroll. A chiudere il giapponese Yuki Tsunoda su Aston Martin. Partirà dall’ultima posizione in griglia l’altro ferrarista Carlos Sainz per aver cambiato il motore della sua vettura.

