Giro d’Italia, torna il Giro-E: 18 tappe in e-bike alla scoperta del Bel Paese

Diciotto tappe su e giù per l’Italia, per una esperienza sempre più spumeggiante. È giunto all’ottava edizione il Giro-E Enel, il Giro d’Italia in e-bike, la cui edizione 2026 è stata presentata martedì pomeriggio a Milano alla presenza di Marco Sanza, Responsabile Italia di Enel Commercial, Paolo Bellino, Direttore Generale e Amministratore Delegato RCS Sports & Events, e Roberto Salvador, Direttore del Giro-E. Presente anche il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni. A tenere a battesimo il Giro-E Enel 2026 due tra i capitani dei team: Damiano Cunego (Continental) vincitore dell’edizione 2025 e Justine Mattera (Enel), che nell’occasione ha provato la special edition 2026 Corrente Corallo di Lombardo Bikes, Official E-Bike Manufacturer del Giro-E. Ma al via ci saranno anche altri campioni storici come Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Andrea Tafi e Giacomo Nizzolo.

La prima edizione del Giro-E nel 2018 vedeva al via soltanto 4 partecipanti, nel 2025 erano 1953 per 18 team ufficiali. “Il Giro-E Enel è un evento che esprime grande gioia, che è cresciuto in maniera esponenziale in questi anni grazie a una squadra fantastica. È nato con l’obiettivo di portare dei clienti a vivere l’esperienza del Giro d’Italia, un palcoscenico unico al mondo”, ha detto l’ad di Rcs Sport Bellino. “È parte sostanziale del Giro, perché è un’opportunità unica per godere della sua atmosfera assieme a gente simpatica, che si diverte, che non fa una gara ma un’esperienza in sella a una bici da corsa a pedalata assistita, un mezzo turistico formidabile per fare molto più chilometri godendosi il panorama intorno”, ha aggiunto. “Negli anni è cresciuta sempre di più la sensibilità e la consapevolezza da parte dei comuni nei confronti del Giro-E. Lo dimostra il fatto che, quest’anno, ci saranno molte più attività di avvicinamento all’evento. I Green Fun Village saranno perciò sempre più grandi e più animati, e sempre più strategici per il Giro-E”, ha dichiarato a sua volta il direttore di Giro-E Enel Salvador.

Il programma del Giro-E

Si parte il 12 maggio da Amantea, in Calabria, sulle strade della quarta tappa del Giro d’Italia, la prima sul suolo nazionale dopo la Grande Partenza dalla Bulgaria; traguardo a Roma il 31 maggio. Enel sarà al fianco di RCS Sports & Events come Title Sponsor per l’ottavo anno consecutivo in quello che è l’unico Grande Giro al mondo con le bici da corsa a pedalata assistita, ma anche ideale ambassador della green economy. Non mancano le novità per questa edizione, al termine delle tappe non ci sarà più la volata dei capitani, ma i team arriveranno in parata a uno a uno sotto l’arco di arrivo. Aumenta anche il numero dei partecipanti. Infatti per la prima volta gli official team, che possono schierare un massimo di cinque partecipanti oltre il Capitano, disporranno di due Jolly da utilizzare nel corso dell’evento. Rimangono invariate, invece, le tradizionali prove speciali che rendono ancora più avvincenti le tappe: il Chilometro sostenibile, la Prova cronometrata e la Blind crono.

Sarà un viaggio in sella alle e-bike alla scoperta delle bellezze del Paese, ma non sarà una passeggiata. I numeri del Giro-E Enel 2026 raccontano di un’edizione sfidante: 1.091 km totali, per una media di 60 a tappa, con oltre 20 mila metri di dislivello positivo (20.450 metri, per la precisione). Prima e terza settimana decisamente toste dal punto di vista altimetrico, con oltre 7mila metri di dislivello ciascuna e tappe a cinque stelle di alta montagna quali la 4 Roccaraso-Blockhaus, la 6 Sasso Marconi-Corno alle Scale, la 16 Agordo-Alleghe e la 17 San Daniele del Friuli-Piancavallo. Proprio la tappa 16 sarà la più dura dell’intero evento, con ben 2.700 metri di dislivello in soli 66 km. Tre le tappe più lunghe, tutte oltre gli 80 km: la 3 da Pompei a Napoli (81,4), la 8 La Spezia-Chiavari (87,4), la 9 da Savona a Novi Ligure (91,6). La più corta sarà la tappa 7 da Forte dei Marmi a Massa: 29,6 km. Tante le città importanti che ospiteranno il traguardo: Cosenza, Potenza, Napoli, l’attesissima Milano e poi Roma, con la ormai tradizionale passerella finale.