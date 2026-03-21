Pogacar infrange tabù e vince la Milano-Sanremo 2026

Tadej Pogacar vince la Milano-Sanremo 2026 e infrange uno dei suoi ultimi tabù, visto che il campione del mondo in carica non aveva mai vinto la classicissima di primavera.

Lo sloveno ha superato di pochissimi centesimi il britannico Thomas Pidcock dopo una lunga fuga e nonostante una brutta caduta che però non lo ha scalfito.

La maxi caduta

Nel corso della gara una maxi caduta ha coinvolto una decina di ciclisti a circa 30 chilometri dall’arrivo. A innescare la caduta sembra essere stato proprio Tadej Pgacar, il campione del mondo in carica e grande favorito alla vittoria. Lo sloveno dopo aver perso 40 secondi ha poi recuperato rientrando nella testa della corsa.

Pogacar: “Non vedevo l’ora di vincere la Milano-Sanremo, quante emozioni”

“Sono molto felice, un sacco di emozioni, per un po’ dovrò curare le ferite ma davvero non vedevo l’ora di vincere questa gara. Ho ricevuto grandi congratulazioni da Tom (Pidcock, ndr), non mi capita spesso di fare uno sprint a due, sapevo che lui era veloce e sarebbe stata dura ma alla fine sono riuscito a mettere la ruota davanti”. Lo dice il campione del mondo di ciclismo, Tadej Pogacar, commentando la sua prima vittoria in carriera alla Milano-Sanremo. “Mi ci vorrà un po’ di tempo per realizzare che finalmente ho vinto la Milano-Sanremo”, ha aggiunto a caldo lo sloveno.