Tour de France 2026, ecco il percorso: via il 4 luglio da Barcellona con cronosquadre

E’ stato svelato oggi il percorso del Tour de France 2026, in programma dal 4 al 26 luglio prossimi. La 113esima edizione della Grande Boucle scatterà da Barcellona, per la prima volta dal 1971 con una crono a squadre. Il terzo giorno la corsa lascerà la Spagna e arriverà sul versante orientale dei Pirenei passando per Les Angles prima di dirigersi a ovest verso Pau.

Il percorso: doppio passaggio sull’Alpe d’Huez

In tutto, saranno 3.333 chilometri di corsa, con la tradizionale chiusura sugli Champs-Elysées di Parigi dopo il circuito di Montmartre, confermato anche quest’anno. Il percorso comprende due cronometro e otto tappe di montagna, tra cui un doppio passaggio sull’Alpe d’Huez in due frazioni di fila nell’ultima settimana e l’inedita ascesa al Plateau de Solaison nella 15esima tappa.

Pogacar per la storia, è l’uomo da battere

L’uomo da battere sarà anche quest’anno Tadej Pogacar, il fuoriclasse dell’Uae Team Emirates alla caccia di un quinto storico successo. L’anno scorso lo sloveno ha dominato la corsa fin dalle prime tappe chiudendo con oltre 4 minuti di vantaggio sul più accreditato tra i suoi rivali, il danese Jonas Vingegaard. Il trionfo nella passata edizione ha consentito a Pogacar di raggiungere Chris Froome nella classifica dei plurivincitori del Tour a quota 4 successi e di diventare il primo corridore di sempre a finire nelle prime tre posizioni della classifica generale per sei edizioni consecutive. Quest’anno, il campionissimo sloveno avrà la possibilità di eguagliare il record di cinque vittorie al Tour (il massimo dopo la squalifica di Lance Armstrong e la cancellazione dei suoi 7 titoli), un traguardo finora raggiunto solo da Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain.

Le 21 tappe del Tour 2026

Queste le 21 tappe del Tour de France 2026

Tappa 1 (04/07): Barcellona – Barcellona (19,7 km – cronosquadre)

Tappa 2 (05/07): Tarragona – Barcellona (178 km)

Tappa 3 (06/07): Granollers – Les Angles (196 km)

Tappa 4 (07/07): Carcassonne – Foix (182 km)

Tappa 5 (08/07): Lannemezan – Pau (158 km)

Tappa 6 (09/07): Pau – Gavarnie-Gèdre (186 km)

Tappa 7 (10/07): Hagetmau – Bordeaux (175 km)

Tappa 8 (11/07): Périguex – Bergerac (182 km)

Tappa 9 (12/07): Malemort – Ussel (185 km)

Giorno di riposo

Tappa 10 (14/07): Aurillac – Le Lioran (167 km)

Tappa 11 (15/07): Vichy – Nevers (161 km)

Tappa 12 (16/07): Magny-Cours – Chalon-sur-Saône (181 km)

Tappa 13 (17/07): Dole – Belfort (205 km)

Tappa 14 (18/07): Mulhouse – Le Markstein (155 km)

Tappa 15 (19/07): Champagnole – Plateau de Solaison (184 km)

Giorno di riposo

Tappa 16 (21/07): Thonon-les-Bains – Evian-les-Bains (26 km, crono)

Tappa 17 (22/07): Chambery – Voiron (175 km)

Tappa 18 (23/07): Voiron – Orcières-Merlette (185 km)

Tappa 19 (24/07): Gap – Alpe d’Huez (128 km)

Tappa 20 (25/07): Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez (171 km)

Tappa 21 (26/07): Thoiry – Parigi Champs-Elysées (130 km)

La top ten della classifica del Tour 2025

La top ten della classifica generale del Tour 2025: