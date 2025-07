Tour de France 2025, Wellens vince tappa Carcassonne

Tim Wellens vince la quindicesima tappa del Tour de France 2025 da Muret a Carcassonne di 169 chilometri. Il belga della Uae è giunto al traguardo in solitaria precedendo Victor Campenaerts di 1’28” e Julian Alaphilippe di 1’36”, che al fotofinish supera Wout Van Aert nel gruppetto degli immediati inseguitori. Si tratta della prima vittoria al Tour de France per il campione belga. Quinto successo per la Uae Team Emirates XRG in questa edizione. Pogacar, arrivato con un ritardo di 6’07, mantiene la maglia gialla.

A decidere la tappa è stato il Col de Fontbruno (15,3 km al 4,1%) con Storer che è stato il primo a rompere gli equilibri insieme a Simmons, seguiti poi da Campenaerts e Wellens. Finito il tratto di salita più complicato sono rientrati anche Rodriguez, Lutsenko, Vlasov e Barguil. A 42 km dall’arrivo, è scattato Tim Wellens, che di forza ha guadagnato 20 metri per poi rendere il suo vantaggio incolmabile. A 20 km dall’arrivo aveva 1’25” sui primi inseguitori e a 10 dal traguardo, 1’45”. E già a 5 chilometri dall’arricvo ha cominciato ad esultare godendosi il suo primo successo al Tour, il 41° da professionista. Terzo Alaphilippe che, regolando un gruppo di 23 corridori, esulta convinto di aver vinto la frazione, non consapevole di avere di fronte a sé altri due avversari. Un errore di comunicazione legato a problemi via radio.

La classifica generale del Tour de France 2025