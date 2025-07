Home > Sport > Ciclismo > Tour de France 2025, Milan vince in volata l’ottava tappa

Pogacar resta in giallo

L’azzurro Jonathan Milan ha vinto l’ottava tappa del Tour de France 2025, la Saint-Méen-le-Grand-Laval di 171.4 km. Lo sprinter della Lidl Trek con una volata praticamente perfetta ha preceduto sul traguardo il belga Wout Van Aert e l’australiano Kaden Groves dell’Alpecin-Deceuninck. Dopo sei anni un italiano torna a vincere sulle strade del Tour de France. Lo sloveno Tadej Pogacar, del Team Uae Emirates, conserva la maglia gialla di leader della corsa.

Gioia Milan: “Devo ancora realizzare cosa ho fatto”

“Ancora devo ben capire cosa abbiamo fatto, è un sogno vincere una tappa al Tour. Quando parti hai sempre dei sogni che ti porti da casa e devo ancora realizzarlo”. Così un emozionato Jonathan Milan commenta alla tv francese la vittoria nell’ottava tappa del Tour de France. “Oggi eravamo davvero tutti molto concentrati su quello che dovevamo fare e i miei compagni sono stati fenomenali, hanno fatto un ottimo lavoro. Sapevo che avrei dovuto aspettare il più possibile, questo finale mi piace molto ma il livello qui è altissimo. Sono davvero molto felice e ce la siamo meritato. Domani ci riproveremo”, ha aggiunto l’azzurro campione olimpico su pista.

Digiuno di 6 anni: chi è stato l’ultimo italiano a vincere una tappa

“Questa è una vittoria che significa molto per me e per l’Italia dopo questo lungo digiuno”, ha detto Milan dopo il traguardo. Ed effettivamente il digiuno dei ciclisti italiani al Tour era ormai più simile a una maledizione che durava da 6 anni: l’ultimo italiano a vincere al Tour era stato Vincenzo Nibali il 27 luglio 2019 a Val Thorens, dopo una fuga tra i monti della Savoia.

