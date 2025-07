Home > Sport > Ciclismo > Tour de France 2025, Evenepoel vince la crono. La quinta tappa in 5 foto

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) ha vinto la quinta tappa del Tour de France, la cronometro di 33 km con partenza e arrivo a Caen. Il campione del mondo a crono ha completato la propria prova in 36’42”, a una media di 54 km/h, precedendo di 16″ Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), che conquista la maglia gialla di leader sfilandola dalle spalle di Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), lontano dai migliori, e quella verde a punti sottraendola a Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Terza piazza per l’italiano Edoardo Affini (Visma-Lease a bike), arrivato a 33 secondi dal campione belga. Giornata da dimenticare invece per Jonas Vingegaard: il capitano della Visma-Lease a bike ha perso 1’21” da Evenepoel e oltre un minuto dal suo grande avversario per la vittoria finale Pogacar.