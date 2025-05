Ha preceduto allo sprint il neozelandese Corbin Strong e il venezuelano Oluis Aular

Uno scatenato Mads Pedersen ha vinto anche la terza tappa del Giro d’Italia 2025, la Valona-Valona di 160.0 km ultima frazione in terra albanese. Il corridore danese della Lidl-Trek ha preceduto allo sprint il neozelandese Corbin Strong della Israel e il venezuelano Oluis Aular della Movistar.

Pedersen torna in rosa

Grazie agli abbuoni Pedersen si riprende anche la maglia rosa di leader della corsa sfilandola allo sloveno Primoz Roglic della Red Bull Bora-Hansgrohe. Domani primo giorno di riposo per i girini e trasferimento in Italia, martedì è in programma la quarta tappa da Alberobello a Lecce di 189.0 km altra occasione per i velocisti.

Il danese: “Oggi obiettivo era vincere tappa e riprendere maglia”

“Avere due vittorie di tappa e tornare in Rosa era quello che volevamo oggi”. Così Mads Pedersen ha commentato la vittoria nella terza tappa del Giro d’Italia a Valona, con la riconquista della maglia rosa. Il danese della Lidl-Trek ha quindi sottolineato il grande lavoro di squadra che lo hanno portato a in ottima posizione per la volata finale. “Questo era il piano, controllare sulla salita e arrivare davanti. Ciccone e Vacek hanno fatto un lavoro incredibile”, ha detto Pedersen.

