Home > Sport > Basket > LeBron James ai Philadelphia 76ers, è ufficiale: sui social l’annuncio è spettacolare

Con una serie di post su X i Philadelphia 76ers hanno celebrato l’ingaggio di Lebron James. “Un città degna di un re. Benvenuto”, si legge in uno dei messaggi. “Non ci credo, questa è la mia vita”, recita un altro post accompagnato da una clip con alcune delle migliori giocate di LeBron. E ancora: la foto della maglia di Lebron, accompagnata da una corona e l’annuncio dell’ufficialità: “LeBron è un 76ers”.