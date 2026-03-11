Nba: Bam Adebayo nella storia, prestazione da record contro Washington. Superato Kobe Bryant

Bam Adebayo entra nella storia Nba. Nella notte di regular season il centro dei Miami Heat mette a segno 83 punti contro i Washington Wizards, firmando la seconda miglior prestazione di sempre. Meglio del cestista statunitense con cittadinanza nigeriana la stella Wilt Chamberlain, che il 2 marzo 1962 chiuse con 100 punti a referto la sfida tra i suoi Philadelphia Warriors e i New York Knicks.

Adebayo supera di appena due punti gli 81 che Kobe Bryant messi a segno nel 2006 nella sfida tra i Los Angeles Lakers e i Toronto Raptors. Questi i numeri di Adebayo: 41 minuti e 54 secondi in campo, 20/43 con 7/22 da tre punti e 36/43 ai tiri liberi. I punti sono stati così distribuiti: 31 nel primo quarto, 12 nel secondo, 20 nel terzo e 21 nell’ultimo per il centro di Newark, classe 1997, quattordicesima chiamata al Draft 2017 e da allora sempre con la maglia dei Miami Heat.

Adebayo: “Chamberlain, io e poi Bryant, sembra pazzesco”

“Wilt, io, poi Kobe. Sembra pazzesco”. Così Bam Adebayo nel commentare la sua serata indimenticabile durante la quale ha segnato 83 punti, score da record secondo solo a Wilt Chamberlain (realizzò 100 punti nel 1962), nella partita vinta dai Miami Heat per 150-129 sui Washington Wizards. “Per me, si trattava solo di rimanere calmo, di rimanere concentrato e di capire che potevo puntare a qualcosa di speciale. Non pensavo che sarebbero stati 83. Ma vivere questo momento è surreale, perché come ho detto, amico, poterlo fare a casa, davanti a mia madre, davanti alla mia gente, davanti ai tifosi di casa, è un segno nella storia che sarà ricordato per sempre”.

Il record personale di Adebayo, prima di lunedì, era di 41 punti, score superato all’intervallo. Adebayo ha iniziato con 31 punti nel primo quarto e non ha mai smesso di segnare. Era a 43 all’intervallo, 62 alla fine del terzo quarto. E poi è arrivato il quarto quarto.

“Bam bam bam”, ha scritto sui social media l’ex ala degli Heat LeBron James. James deteneva il record degli Heat in una singola partita di 61 punti, stabilito il 3 marzo 2014. Ora è al secondo posto nella classifica a squadre, con un ampio margine. Il precedente record Nba di questa stagione era di 56 punti, realizzato da Nikola Jokic per Denver contro Minnesota la notte di Natale. L’ultimo giocatore ad aver totalizzato 62 punti nei primi tre quarti è stato Bryant, che ne aveva segnati esattamente altrettanti prima del quarto per i Los Angeles Lakers contro Dallas il 20 dicembre 2005.

BAM BAM BAM 💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — LeBron James (@KingJames) March 11, 2026

Fontecchio spettatore protagonista

Serata di gloria anche per Simone Fontecchio secondo miglior marcatore degli Heat con 18 punti in uscita dalla panchina. L’azzurro e Adebayo mettono a referto 101 punti totali, prima coppia di compagni a superare i leggendari 100 di Chamberlain e seguono proprio Chamberlain e Al Attles, imprendibili a 117 totali nella sera del record di Wilt.