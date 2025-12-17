Nba Cup 2025, i New York Knicks vincono in finale contro i San Antonio Spurs

I New York Knicks hanno vinto la Nba Cup 2025, sconfiggendo in finale 124-113 i San Antonio Spurs, a Las Vegas. Dopo i primi tre quarti di gioco sostanzialmente equilibrati, la squadra di Mike Brown ha preso il largo, trascinati da OG Anunoby, autore di 28 punti, e da Jalen Brunson, che ne ha messi 25 a referto. Decisivo anche il contributo di Karl-Anthony Towns, che ha chiuso con 16 punti e 11 rimbalzi nonostante un infortunio al polpaccio che ne ha limitato l’utilizzo. New York ha costruito il successo dominando sotto canestro, con un netto 59-42 nella conta finale dei rimbalzi.

Si tratta della terza edizione della Nba Cup, vinta in precedenza dai Los Angeles Lakers e dai Milwaukee Bucks, rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Ogni giocatore della squadra vincente guadagna 318.560 dollari extra per il conseguimento del trofeo.

Il tabellino

Knicks

OG Anunoby 28 punti, 3 assist, 9 rimbalzi

Josh Hart, 11 punti, 3 assist, 8 rimbalzi

Karl-Anthony Towns, 16 punti, 1 assist, 11 rimbalzi

Mikal Bridges, 11 punti, 5 assist, 5 rimbalzi

Jalen Brunson, 25 punti, 8 assist, 4 rimbalzi

Tyler Kolek, 14 punti, 5 assist, 5 rimbalzi

Jordan Clarkson, 15 punti, 0 assist, 2 rimbalzi

Mitchell Robinson, 4 punti, 2 assist, 15 rimbalzi

Spurs