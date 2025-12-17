Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 17 dicembre 2025

Ultima ora

Nba Cup 2025, i New York Knicks vincono in finale contro i San Antonio Spurs

Nba Cup 2025, i New York Knicks vincono in finale contro i San Antonio Spurs
I New York Knicks vincono la Nba Cup, Las Vegas, Stati Uniti, 16 dicembre 2025 (AP Photo/Ian Maule)
LaPresse
LaPresse

Grande prestazione di OG Anunoby e da Jalen Brunson

I New York Knicks hanno vinto la Nba Cup 2025, sconfiggendo in finale 124-113 i San Antonio Spurs, a Las Vegas. Dopo i primi tre quarti di gioco sostanzialmente equilibrati, la squadra di Mike Brown ha preso il largo, trascinati da OG Anunoby, autore di 28 punti, e da Jalen Brunson, che ne ha messi 25 a referto. Decisivo anche il contributo di Karl-Anthony Towns, che ha chiuso con 16 punti e 11 rimbalzi nonostante un infortunio al polpaccio che ne ha limitato l’utilizzo. New York ha costruito il successo dominando sotto canestro, con un netto 59-42 nella conta finale dei rimbalzi.

Si tratta della terza edizione della Nba Cup, vinta in precedenza dai Los Angeles Lakers e dai Milwaukee Bucks, rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Ogni giocatore della squadra vincente guadagna 318.560 dollari extra per il conseguimento del trofeo. 

Il tabellino

Knicks

  • OG Anunoby 28 punti, 3 assist, 9 rimbalzi
  • Josh Hart, 11 punti, 3 assist, 8 rimbalzi
  • Karl-Anthony Towns, 16 punti, 1 assist, 11 rimbalzi
  • Mikal Bridges, 11 punti, 5 assist, 5 rimbalzi
  • Jalen Brunson, 25 punti, 8 assist, 4 rimbalzi
  • Tyler Kolek, 14 punti, 5 assist, 5 rimbalzi
  • Jordan Clarkson, 15 punti, 0 assist, 2 rimbalzi
  • Mitchell Robinson, 4 punti, 2 assist, 15 rimbalzi

Spurs

  • Harrison Barnes, 11 punti, 2 assist, 3 rimbalzi
  • Devin Vassell, 12 punti, 3 assist, 5 rimbalzi
  • Luke Kornet, 14 punti, 1 assist, 6 rimbalzi
  • Stephon Castle, 15 punti, 12 assist, 7 rimbalzi
  • De’Aron Fox, 16 punti, 9 assist, 2 rimbalzi
  • Julian Champagnie, 3 punti, 1 assist, 2 rimbalzi
  • Dylan Harper, 21 punti, 0 assist, 7 rimbalzi
  • Keldon Johnson, 3 punti, 0 assist, 4 rimbalzi
  • Victor Wembanyama, 18 punti, 1 assist, 6 rimbalzi
© Riproduzione Riservata