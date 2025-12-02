Gallinari si ritira dal basket: “La carriera che ho sempre sognato”

Danilo Gallinari, a 37 anni, annuncia in un lungo post su Instagram il ritiro dal basket giocato. “Oggi, con il cuore colmo di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrifici, vittorie, sconfitte, compagni di squadra che sono diventati fratelli, la guida dei miei allenatori e, naturalmente, la famiglia e gli amici che mi sono stati accanto in ogni fase del percorso”, si legge nel post.

“È stato un viaggio incredibile, ricco di innumerevoli ricordi che porterò con me per il resto della mia vita. A chi ha creduto in me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto e a chi ha condiviso ogni momento con me: grazie, dal profondo del mio cuore. Non vedo l’ora di iniziare il prossimo capitolo”, conclude l’ala azzurra che con la nazionale italiana ha partecipato ai campionati europei 2011, 2015 e 2025, ai campionati mondiali del 2019 e ai Giochi di Tokyo 2020. Dal 2008 al 2024 ha giocato in Nba con i New York Knicks, i Denver Nuggets, i Los Angeles Clippers, gli Oklahoma City Thunder, gli Atlanta Hawks, i Boston Celtics, i Washington Wizards, i Detroit Pistons e i Milwaukee Bucks.