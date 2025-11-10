Incidente per Matteo Bettanti, grave il giocatore della Vigevano Basket

Nella serata di ieri, Matteo Bettanti, 21 anni, giocatore di basket che ha militato anche tra le fila della squadra Vigevano 1955 si è schiantato con la Ferrari contro il muro di una abitazione in corso Genova a Vigevano, in provincia di Pavia.

Secondo le prime ricostruzioni, Bettanti era alla guida della Ferrari insieme con l’imprenditore Alberto Righini, ex presidente di Ance Pavia. Bettanti è stato soccorso ed elitrasportato nell’ospedale Niguarda in codice rosso. Righini, invece, è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia.

La squadra: “Forza Matteo, non mollare!”

“La famiglia della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 fa il tifo per Matteo Bettanti, rimasto ferito in un importante incidente stradale occorsogli insieme ad un’altra persona nella serata di domenica 9 novembre. Il ventunenne vigevanese era rientrato in Italia nel 2023/24 , proveniente da una esperienza al college presso la Montverde Academy negli Stati Uniti, aggregato alla ELAchem Vigevano con la quale ha disputato l’intero campionato di serie A2. Ha perduto quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio e in queste settimane era in contatto con diverse squadre per tornare a giocare”. A scriverlo è la Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 sul proprio sito e sui social. “Matteo – prosegue la nota – è ricoverato in codice rosso in terapia intensiva all’ospedale di Niguarda, sta rispondendo alle cure ed è continuamente monitorato dai medici del reparto. Forza Matteo, non mollare!“.

Per Bettanti contusioni e un trauma cranico

Nell’incidente, Matteo Bettanti ha riportato diverse contusioni e un trauma cranico. Per il momento, la prognosi per il 21enne resta riservata.