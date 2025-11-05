Nba, Oklahoma City ancora imbattuta: sconfitti 126-107 i Clippers



Sei le partite della notte Nba, con i campioni Oklahoma City Thunder che sempre imbattuti con otto vittorie consecutive. Shai Gilgeous-Alexander e compagni hanno battuto i Los Angeles Clippers per 126-107 grazie ai 30 punti e 12 assist della guardia canadese. Ai Clippers non bastano i 25 punti di James Harden.

Sempre ad Ovest, i Golden State Warriors hanno battuto i Phoenix Suns per 118-107 con 28 punti di Steph Curry. Per la squadra dell’Arizona non bastano i 38 di Devin Booker. Dopo sei sconfitte consecutive, i New Orleans Pelicans ottengono la loro prima vittoria contro gli Charlotte Hornets per 116-112.

Ad Est, i Chicago Bulls rimontano ben 24 punti di svantaggio e battono i Philadelphia 76ers per 113-111 grazie a una tripla decisiva di Nikola Vucevic a 3 secondi dalla fine. Il montenegrino chiude con 19 punti e 10 rimbalzi, mentre Josh Giddey firma una tripla doppia da 29 punti, 15 rimbalzi e 12 assist. A Philadelphia non bastano i 39 punti di Tyrese Maxey.

Fa rumore la sconfitta dei Milwaukee Bucks, che crollano in casa dei Toronto Raptors per 128-100 nonostante i 22 punti di Giannis Antetokounmpo. Infine successo degli Atlanta Hawks sugli Orlando Magic per 127-112 con Zaccharie Risacher autore di 21 punti, non bastano i 22 punti e 11 rimbalzi di Paolo Banchero alla compagine della Florida.