Nba, i risultati del 2 novembre: i Suns infliggono la prima sconfitta ai San Antonio Spurs

Finisce la striscia di imbattibilità di inizio stagione per i San Antonio Spurs, sconfitti dai Phoenix Suns. Continua invece l’inizio perfetto degli Oklahoma City Thunder, che dominano i Pelicans. Ecco tutti i risultati delle partite del 2 novembre in NBA.
Oklahoma City Thunder 137-106 New Orleans Pelicans
Dominio totale dei Thunder che mantengono l’imbattibilità stagionale (7-0). Shai Gilgeous-Alexander guida con 30 punti e 7 assist, mentre i Pelicans restano a secco di vittorie (0-6) con Zion Williamson a 20 punti.
Brooklyn Nets 129-105 Philadelphia 76ers
I Sixers si impongono agevolmente grazie ai 29 punti di Kelly Oubre Jr. e ai 26 di Tyrese Maxey. Quentin Grimes aggiunge 22 punti e 13 assist dalla panchina. I Nets incassano la sesta sconfitta consecutiva per iniziare la stagione.
Charlotte Hornets 126-103 Utah Jazz
Miles Bridges segna 29 punti e Kon Knueppel aggiunge 24 nella vittoria netta degli Hornets. Per Utah non bastano i 29 punti di Lauri Markkanen: terza sconfitta di fila per la squadra di Salt Lake City.
Cleveland Cavaliers 117-109 Atlanta Hawks
Donovan Mitchell domina con 37 punti e 8 triple nella vittoria dei Cavs contro gli Hawks privi di Trae Young. Jalen Johnson firma 23 punti e 13 rimbalzi per Atlanta.
Toronto Raptors 117-104 Memphis Grizzlies
RJ Barrett (27 punti) e Brandon Ingram (26 punti) guidano Toronto a superare i Grizzlies, nei quali la superstar Ja Morant era assente a causa di una sospensione disciplinare. Per i canadesi è la seconda vittoria consecutiva, prima volta che ci riescono in stagione. Scottie Barnes contribuisce con 19 punti e 12 rimbalzi nella vittoria.
New York Knicks 128-116 Chicago Bulls
Jalen Brunson, con 31 punti, aiuta i New York Knicks a superare una striscia negativa di tre partite e infliggere la prima sconfitta stagionale ai Chicago Bulls (5-1). Josh Giddey risponde con una tripla doppia da 23 punti, 12 assist e 12 rimbalzi, ma non basta.
Phoenix Suns 130-118 San Antonio Spurs
Devin Booker trascina Phoenix con 28 punti e 13 assist nella prima sconfitta stagionale degli Spurs. Victor Wembanyama vive una serata difficile con soli 9 punti, mentre Stephon Castle ne segna 26 per i texani.
Los Angeles Lakers 130-120 Miami Heat
Luka Doncic firma la prima tripla doppia stagionale (29 punti, 11 rimbalzi, 10 assist) e Austin Reaves aggiunge 26 punti nella terza vittoria consecutiva dei Lakers. Jaime Jaquez Jr. risponde con 31 punti per Miami, in cui l’italiano Fontecchio segna 9 punti.