Mai così tanti in un solo match da quando Kobe Bryant ne fece 81 nel 2006

Straordinaria prestazione di Donovan Mitchell, guardia dei Cleveland Cavaliers in Nba: una partita da 71 punti, mai così tanti in un solo match da quando Kobe Bryant nel 2006 ne fece 81. Mitchell ha trascinato i Cavs alla vittoria (145-134) in overtime contro i Chicago Bulls, nonostante i 44 punti di Demar Derozan per la squadra dell’Illinois. Ed era stato proprio lui a portare il match ai supplementari, con un canestro a tre secondi dalla fine dopo aver sbagliato appositamente un tiro libero. Mitchell è così diventato il settimo giocatore Nba capace di segnare almeno 70 punti dopo Chamberlain, Bryant, Baylor, Booker, David Thompson e David Robinson.

Negli altri match della notte, LeBron James segna altri 43 punti nel successo dei Lakers a Charlotte (121-115), portandosi a -500 punti dal record in carriera di Kareem Abdul-Jabbar. Golden State ha battuto Atlanta 143-141 grazie ai 54 di Klay Thompson, Brooklyn ha vinto la 12esima partita consecutiva (139-103 contro gli Spurs) e Philadelphia ha superato 120-111 New Orleans, che ha perso Zion Williamson per infortunio. Luka Doncic, infine, ne ha messi 39 nel successo di Dallas, 111-106 nel derby texano con Houston.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata