Grazie alla prestazione monstre dello sloveno, Dallas ha piegato i Knicks ai supplementari

Show di Luka Doncic e vittoria all’overtime di Dallas contro New York nella notte Nba. I Mavericks vincono in casa per 126-121 dopo un supplementare con 60 punti dello sloveno, record della franchigia, a cui aggiunge 21 rimbalzi e 10 assist. La serata da record di Doncic comprende anche il canestro del pareggio a un solo secondo dalla fine del tempo regolamentare, dopo che lo stesso sloveno aveva sbagliato appositamente un tiro libero. I Mavs completano così una rimonta che sembrava impossibile quando, a 33” dalla fine, erano sotto di 9 punti. I Knicks incassano la quarta sconfitta di fila nonostante il career high di Quentin Grimes (33 punti) e le doppie doppie di Julius Randle (29 punti e 18 rimbalzi) e Mitchell Robinson (20 punti e 16 rimbalzi).

Va al tappeto anche Paolo Banchero con gli Orlando Magic, sconfitti dai Los Angeles Lakers per 129-110. La vittoria dei gialloviola è firmata da LeBron James con 28 punti e da Russell Westbrook con una tripla doppia da 15 punti, 13 rimbalzi e altrettanti assist. Banchero incappa nella peggiore performance stagionale e chiude con il modesto bottino di 4 punti, 5 rimbalzi e 3 assist: troppo poco per impensierire i californiani.

Continua, invece, il momento magico di Denver che contro Sacramento centra la quinta vittoria di fila consolidando la leadership a Ovest. I Nuggets si impongono per 113-106, guidati da Michael Porter Jr. (30 punti) e da Nikola Jokic, che sfiora la tripla doppia (20 punti, 9 rimbalzi e 11 assist). Tutto facile per Boston, leader a Est, che supera Houston per 126-102 con 39 punti di Jaylen Brown. Sorridono anche i campioni in carica di Golden State, che sul proprio parquet superano Charlotte per 110-105 guidati da Klay Thompson (29 punti) e Jordan Poole (24 punti), mentre per Philadelphia la striscia vincente si interrompe dopo 8 vittorie di fila. I Washington Wizards vincono per 116-111 con 48 punti di Joel Embiid.

