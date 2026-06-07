Simone Biles in ospedale: “Sono quasi morta”

Paura per la leggendaria atleta statunitense Simone Biles, che ha condiviso sui social alcune informazioni su un problema di salute, un’esperienza che, a suo dire, l’ha vista “quasi morire”. La ginnasta più decorata al mondo ha raccontato su Instagram di aver vissuto una situazione inaspettata e ha ringraziato coloro che le hanno manifestato il loro sostegno.

La storia IG pubblicata da Simone Biles. Preoccupati i suoi tifosi. (Foto: Instagram, Simone Biles)

“Di solito non condivido cose del genere perché tengo molto alla privacy, soprattutto nell’era digitale”, ha scritto Biles, 29 anni, sulla piattaforma social. “Ma rischiare di morire non era certo nei miei piani all’inizio di questa settimana”, ha aggiunto, senza specificare cosa sia successo. Secondo la Nbc, i rappresentanti di Biles non hanno risposto alle richieste di commento nella tarda serata di sabato.

Vincitrice di 41 medaglie olimpiche e mondiali, la ginnasta ha pubblicato la foto di tre braccialetti simili a quelli distribuiti ai pazienti negli ospedali. Ha inoltre ringraziato i membri della sua “cerchia ristretta” che le hanno mandato fiori, l’hanno visitata e si sono preoccupati per lei. “Questa è stata una delle esperienze più spaventose della mia vita, se non la più spaventosa in assoluto“, ha detto Biles, aggiungendo di essersi riposata a letto questa settimana. “Prima o poi ve lo spiegherò”, ha promesso. In un altro post, ha incluso una foto di due cani su un letto con la scritta “Sarò qui” e uno screenshot di un cardiofrequenzimetro.