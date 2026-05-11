Golden Gala, Mei: "Edizione dei record, atletica svolta dopo Tokyo"

Il presidente della Fidal Stefano Mei parla di “un’edizione dei record” alla presentazione del Golden Gala in programma a Roma il 4 giugno. “È chiaro che quando si parla di atletica parliamo di uno sport globale, che si svolge in tutte le nazioni del mondo, anzi, in alcune nazioni che non sono nemmeno riconosciute, perché abbiamo 216 Paesi affiliati alla World Athletics, Paesi che di solito non conosci oppure non senti menzionare mai e che alle volte prendono medaglia. Quindi, è chiaro che è molto più difficile primeggiare nell’atletica e l’atletica italiana da cinque anni è a livello assoluto e a livello giovanile tra le prime del mondo”.

“C’è stato sicuramente un cambio di rotta a 360 gradi, o 180 se preferite, dopo le Olimpiadi di Tokyo, da lì in poi i ragazzi hanno capito che si poteva fare, la Federazione per quanto chiaramente il grosso del lavoro lo fa il territorio con le società di base e fa il grosso del lavoro appunto, la Federazione ha cominciato a supportare in modo notevole i ragazzi con i loro tecnici e questo è il segreto, la chiave di volta è stato quello, perché i campioni li abbiamo sempre avuti, i talenti li abbiamo sempre avuti”, ha aggiunto.