Golden Gala 2026, Jacobs: "Oggi mi sento un uomo e un atleta migliore"

“Il Golden Gala per me è sempre stato un tabù, ogni anno che ho provato a farlo in questo periodo e non ci sono mai riuscito, quindi per me il primo vero obiettivo è andare sui blocchi di partenza”. Così il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, Marcel Jacobs, a margine della presentazione del Golden Gala 2026. “A parte gli scherzi, sono molto contento, dopo Savona sarà la mia seconda gara e quindi avrò già rotto un po’ il ghiaccio. Quello che cerco è trovare il mio feeling e correre bene. Poi ci sono gli avversari e saranno fortissimi, ma io sono in casa e cercherò di dare il 1000 per cento“, prosegue l’olimpionico, che sul suo momento non ha dubbi: “Sicuramente sono diverso oggi rispetto agli anni precedenti, credo che l’obiettivo della vita sia migliorare ogni anno che passa, non fare dei passi indietro ma avanti. Sono migliorato in tutto, non solo a livello sportivo ma anche come uomo e come anima. Sono un uomo migliore, una persona migliore e un atleta migliore”.