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lunedì 11 maggio 2026

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Golden Gala 2026, Furlani mostra al compagno Diaz il suo posto all'Olimpico per vedere la Roma

LaPresse
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È il più giovane campione del mondo nel salto in lungo, il futuro dell’atletica italiana, ma Mattia Furlani non dimentica la sua passione per il calcio, in particolar modo per la Roma. Nel corso della presentazione del Golden Gala, che si terrà all’Olimpico il 4 giugno prossimo, durante il soprarlluogo dello stadio ha fatto vedere al compagno di squadra, Andy Diaz il posto dove andava da ragazzo a vedere la Roma. “Purtroppo in questa stagione non ho avuto l’occasione di venire all’Olimpico per tanti, tanti motivi e lavori. È stato un anno veramente pieno“, ha detto Furlani.