L'azzurra ha corso con il tempo di 7"01

Zaynab Dosso ha vinto la medaglia d’oro nei 60 metri piani agli Europei indoor di atletica leggera. L’azzurra ha corso con il tempo di 7″01 nuovo record italiano. Argento per la svizzera Kambudji in 7″02 e bronzo per la lussemburghese Van der Weken con 7″06.

Italia con 3 ori è seconda nel medagliere

L’Italia chiude la rassegna degli Europei indoor di atletica leggera, in Olanda, con un prestigioso secondo posto nel medagliere: 3 ori, 1 argento e 2 bronzi, pareggiando il miglior piazzamento di sempre ottenuto nel 2007 a Birmingham, alle spalle dei padroni di casa dell’Olanda (7 ori e 2 argenti).

