Lo Stadio Olimpico accoglie gli azzurri protagonisti a Parigi 2024

Roma si prepara ad accogliere gli azzurri dell’atletica protagonisti alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’occasione sarà il Golden Gala ‘Pietro Mennea’ in programma venerdì allo stadio ‘Olimpico’. Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Andy Diaz, Leonardo Fabbri e Nadia Battocletti saranno le punte di diamante in gara nella tappa italiana della Diamond League. Cinque protagonisti tornati dalla Francia con cinque stati d’animo differenti.

Tamberi guarda ai Mondiali di Tokyo

Il più atteso è ‘Gimbo’ Tamberi, che dopo la delusione a cinque cerchi è tornato il solito vincendo le gare in Silesia: “Sto decisamente meglio dal punto di vista fisico – ha detto nella conferenza stampa di presentazione della competizione -. Non ho sentito più male, ho avuto le ultime due coliche il giorno dopo la gara di Parigi. Dal punto di vista mentale le giornate sono altalenanti. Non tutte le mattine mi sveglio col sorriso. Sicuramente va meglio dopo la gara in Silesia“. Un Tamberi in ripresa che vorrà accendere il fuoco dell’Olimpico. Ma c’è un’altra fiamma che arde in testa al capitano della Nazionale italiana di atletica: “In questo momento sento un qualcosa che mi spinge a mettermi in moto per i Mondiali di Tokyo” per riscattare quello che avrebbe dovuto essere e non è stato. In merito alla possibilità di provare a essere alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, Tamberi ha detto: “Vediamo. Queste Olimpiadi non sono andate come volevo, mi ero preparato una vita intera per la finale di Parigi. Ero certo che se avessi finito come sognavo avrei chiuso. Ci sono mille dubbi”. ‘Gimbo’ ha poi anche trattato il tema di come ha comunicato nei momenti travagliati del giorno della finale olimpica. Post sui social continui a raccontare il dolore, una modalità che non tutti hanno apprezzato: “Quello che posso garantire al 100% è che in quei momenti non pensi quale sia il modo giusto di comunicare – ha detto Tamberi -. Stavo ricevendo tanti messaggi e non riuscendo a rispondere a tutti volevo comunicare a tutti come stavo”.

Jacobs: “Posso puntare a 9”80″

La seconda freccia azzurra sarà Marcell Jacobs nei 100 metri. Il campione olimpico di Tokyo 2020, quinto alle Olimpiadi di Parigi, consapevole di essere in uno stato di forma quasi ottimale ha espresso il suo desiderio per la gara: “Posso puntare a fare 9″80, ma il mio obiettivo è divertirmi il più possibile e sfidare i miei avversari”. Marcell ha però anche un’altra certezza: “La base che ho creato quest’anno sarà importante per la prossima stagione e credo di riuscirò a tirar fuori quello che non sono riuscito a tirare fuori quest’anno”. Per Jacobs l’opportunità di una sfida con l’olimpionico dei 200 metri, Letsile Tebogo. L’atleta del Botswana dopo aver scritto la storia del suo Paese e dopo aver vissuto l’emozione di un incontro con Papa Francesco si è proiettato alla gara: “I giochi olimpici sono finiti – ha detto -, sto ancora festeggiando. Non ho obiettivi, ma sarà una grande gara. Sono un po’ stanco, ma continuo fino alla fine”.

Andy Diaz: “Voglio fare il record italiano nel triplo”

Andy Diaz arriva forte di un bronzo olimpico nel salto triplo ed è pronto a sfruttare una pista da lui stesso definita “magica”. “Sono felice. Domani proverò a saltare 18 metri. Voglio fare il record italiano“. Nadia Battocletti, invece, dopo aver conquistato all’ombra della Tour Eiffel uno splendido argento nei 10mila metri che ha stupito il mondo, vuole chiudere il cerchio di una stagione perfetta proprio dove tutto ha avuto inizio, sull’anello blu dell’Olimpico dove a giugno si è laureata campionessa europea sia nei 10mila che nei 5000. Infine l’altro deluso di Parigi, Leonardo Fabbri. L’azzurro nel getto del peso proverà a riscattare il disastro olimpico, dovuto anche alle condizioni della pedana. Di lui ha parlato in conferenza il triolimpionico Ryan Crouser, il suo principale rivale: “Sarà una grande competizione, mi ha parlato di Roma. È entusiasta, possiamo aspettarci molto da lui. Sarà un grande avversario. Sarà un onore competere con lui”.

