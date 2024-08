Il primo allenatore dell'azzurro, Adriano Bertazzi: "Ci ha fatto sognare un'altra volta"

Non c’è spazio per la delusione a Desenzano del Garda tra gli amici e i tifosi di Marcell Jacobs: un grande tifo ha infatti accompagnato la gara dei 100 metri del campione, arrivato quinto a Parigi 2024. “Per me ha vinto lui”, dice un ragazzo al temine della corsa. “È stato bravo, lo ringrazio dal profondo del cuore. Solo il fatto dell’attesa che ci ha regalato ci ha fatto sognare un’altra volta e sognare è la cosa più importante del mondo. Grazie Marcell”, dice a LaPresse Adriano Bertazzi, primo allenatore dell’ex campione olimpico. “Finale sofferta, c’è un po’ di amarezza ma ha fatto un tempo pazzesco, cosa vogliamo di più? Il nostro Marcello è ancora lì, siamo tutti con te”, conclude un altro tifoso.

