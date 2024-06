L'azzurro posta due video sul suo profilo Instagram

Non si vincono medaglie d’oro olimpiche, mondiali ed europee per caso. Sembra lasciar sottintendere questo Gianmarco Tamberi nei due video postati in cui mostra i suoi impressionanti allenamenti. L’azzurro si cimenta infatti in una serie di sei salti consecutivi, con balzi sempre più in alto. “Should I go higher?!? PART 1” e “Should I go higher?!? PART 2”, sono i post con cui Tamberi accompagna i video sul suo profilo Instagram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata