La campionessa continentale dopo il trionfo: "Gara è frutto dei sacrifici fatti"

Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro nei 5000m femminili degli Europei di atletica di Roma. L’azzurra ha chiuso in 14’35”39 precedendo sul traguardo la norvegese Karoline Bjerkeli Grøvdal e la spagnola Marta Garcia. Settimo posto per l’altra azzurra Federica Del Buono.

Nella prima giornata di gara l’Italia ha conquistato quattro medaglie: due ori (Palmisano e Battocletti) e due argenti (Trapletti e 4×400 mista).

Battocletti: “Gara è frutto dei sacrifici fatti”

“È stata una grandissima prova, l’ho voluta davvero in tutti i modi, ho voluto raccogliere i frutti dei sacrifici fatti in allenamento. È stata una prova di forza mentale. Mi sono commossa. Dedico questa vittoria a me stessa, è stato un periodo tosto, e alla mia famiglia”. Così la campionessa europea dei 5000m femminili, Nadia Battocletti, in zona mista dopo la gara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata