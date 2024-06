Doppietta azzurra con il secondo posto di Trappletti. Bronzo per l'ucraina Olyanovska

Doppietta azzurra agli Europei di atletica di Roma. Antonella Palmisano ha infatti conquistato l’oro nella 20 km di marcia femminile. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 1:28:09 precedendo sul traguardo l’altra azzurra Valentina Trappletti che ha conquistato la medaglia d’argento. Al terzo posto l’ucraina Lyudmyla Olyanovska.

Palmisano: “Me la sono goduta, preso subito controllo situazione”

“Era quello che volevamo fare, prendere subito il controllo della situazione dal primo metro e così è stato. Sono contenta del percorso fatto, dopo anni questa gara me la sono goduta, ogni giorno da marzo in poi ho trovato il piacere di allenarmi e di vivere questa emozione. Ringrazio il mio coach e mio marito. Mi ha dato questa corona che non posso certo togliermi, dopo così tanto tempo un regalo così bello. Ringrazio il team che mi ha spronato per far sì che questo potesse essere un risultato di squadra, bello e condiviso”. Così a Raisport la marciatrice azzurra Antonella Palmisano, oro nella 20 km di marcia agli Europei di Roma 2024.

Trapletti: “Incredula, non mi aspettavo risultato così grande”

“Sono incredula e superfelice, ci ho creduto, ma mi aspettavo un risultato così grande. Un grazie al pubblico. Non ci ho capito niente, è stata una gara bellissima in un contesto pazzesco, marciare intorno allo Stadio dei Marmi è stato fantastico”. Così a Raisport, la marciatrice azzurra Valentina Trapletti, argento nella 20 km di marcia agli Europei di Roma dietro ad Antonella Palmisano.

