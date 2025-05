Oltre 30 team provenienti da 18 Paesi, ma si punta a superare quota 40

Monaco tornerà a essere il centro dell’innovazione nautica sostenibile. Oltre 30 team provenienti da 18 Paesi, destinati a superare quota 40 entro la chiusura delle iscrizioni, si ritroveranno nel Principato per la 12ª edizione della Monaco Energy Boat Challenge, in programma presso lo A lugliotornerà a essere il centro dell’innovazionesostenibile. Oltre, destinati a superare quota 40 entro la chiusura delle iscrizioni, si ritroveranno nel Principato per la 12ª edizione della, in programma presso lo Yacht Club de Monaco. L’evento, cresciuto negli anni fino a diventare il principale appuntamento internazionale per la nautica a zero emissioni, unisce studenti universitari, aziende leader del settore e innovatori per sperimentare e proporre soluzioni concrete alla sfida della mobilità marittima sostenibile.

Con il supporto della Fondazione Principe Alberto II, di UBS, BMW, SBM Offshore e di importanti cantieri come Ferretti Group, Sanlorenzo, Azimut|Benetti Group, Oceanco e Lürssen, la manifestazione rappresenta un laboratorio a cielo aperto dove si incontrano la ricerca accademica e l’industria. L’edizione 2025 segna una svolta significativa con l’introduzione della AI Class, categoria riservata a imbarcazioni autonome capaci di integrare sistemi di intelligenza artificiale per la navigazione e la gestione energetica. Una novità che, secondo il segretario generale dello Yacht Club Bernard d’Alessandri, incarna la necessità di “ridefinire il nostro rapporto con il mare e costruire insieme” un futuro sostenibile.

Cosa prevede il programma dell’Energy Boat Challenge

Accanto alle competizioni in acqua, il programma prevede due giornate di conferenze ad alto contenuto tecnico e strategico. Il 3 luglio si parlerà di tecnologie avanzate per la nautica: dalla cattura del carbonio a bordo all’inquinamento acustico, dalla cybersicurezza alla decarbonizzazione tramite intelligenza artificiale e tecnologie spaziali. Il 4 luglio sarà invece dedicato alla sesta conferenza sull’idrogeno e i combustibili alternativi, organizzata in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II e la Missione per la Transizione Energetica. Saranno approfonditi temi come le infrastrutture per il rifornimento di idrogeno, lo stoccaggio in forma liquida o solida, l’uso del metanolo nei superyacht e le potenzialità dei motori dual-fuel.

Particolare attenzione è dedicata alla formazione e all’inserimento professionale: il Programma di Mentoring Aziendale vede protagonisti nomi del calibro di Monaco Marine, Sanlorenzo e SBM Offshore, che affiancano team universitari nella progettazione e realizzazione delle imbarcazioni. L’iniziativa è accompagnata dal Job Forum, occasione concreta per facilitare l’ingresso dei giovani talenti nel mondo del lavoro: nel 2024 sono stati oltre 90 i colloqui effettuati tra studenti e imprese.

Quali sono le classi in gara

Le quattro classi in gara – AI Class, Energy Class, SeaLab Class e Open Sea Class – coprono una gamma ampia di approcci alla navigazione sostenibile, dai prototipi fino a 25 metri certificati CE a soluzioni sperimentali con batterie, idrogeno o carburanti alternativi. A premiare la creatività ingegneristica sarà anche quest’anno il Sustainable Yachting Technology Award, messo in palio dalla Fondazione Principe Alberto II con un contributo di 25.000 euro. Nel 2024 il premio è stato assegnato al team Physis Synergy del Politecnico di Milano per le innovazioni nel campo delle celle a combustibile.

Dopo aver ospitato l’E-Prix, simbolo della transizione energetica nel motorsport, Monaco conferma il proprio ruolo di avamposto nella lotta al cambiamento climatico anche sul mare, trasformandosi per una settimana nel cuore pulsante della nautica del futuro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata