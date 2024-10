Un programma completo per individuare talenti, progettato per scoprire una nuova generazione di guidatori

L’UIM E1 World Championship, il primo campionato del mondo per barche a propulsione elettrica ufficialmente riconosciuto dalla federazione internazionale di motonautica, ha annunciato una partnership storica con lo Yacht Club de Monaco per ospitare la sua pionieristica Pilot Academy, un programma completo per individuare talenti, progettato per scoprire una nuova generazione di piloti per la seconda stagione.

Con nuovi team in arrivo per la prossima stagione, per l’UIM E1 La Belle Classe Academy by YCM è tempo di darsi alla ricerca di atleti per un posto nella flotta E1 per il 2025. Più avanti nell’anno i moduli della Pilot Academy si svolgeranno nelle iconiche acque di Monaco, con lo Yacht Club de Monaco a fare da sfondo e fornire una base all’avanguardia per l’accademia. I regatanti di successo avranno l’opportunità unica di competere in iconiche città costiere in tutto il mondo, potenzialmente inclusa Monaco nella seconda stagione a bordo del RaceBird, la futuristica barca da corsa elettrica di E1, sotto la gestione di proprietari di team di celebrità di alto profilo tra cui Marc Anthony, Marcelo Claure, Tom Brady, Will Smith, Virat Kohli, Steve Aoki, Rafael Nadal, Sergio Perez e Didier Drogba.

Il mese scorso lo Yacht Club de Monaco ha ospitato il quarto evento della stagione di debutto di E1 con il principe Alberto II di Monaco che ha presentato il trofeo del vincitore dopo aver assistito alla gara con i proprietari del team E1 Tom Brady, Didier Drogba e Marcelo Claure. S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco ha affermato: ‘Sono lieto di aver lanciato la Pilot Academy, la partnership storica tra l’UIM E1 World Championship, la prima serie di barche da corsa completamente elettriche al mondo, e lo Yacht Club de Monaco. La Pilot Academy consentirà l’identificazione della prossima generazione di piloti per la seconda stagione di E1. Invito tutti gli atleti interessati a presentare la propria candidatura’.

‘Il centro di formazione dello YCM, La Belle Classe Academy, è orgoglioso di collaborare con E1 per fornire una formazione innovativa ai suoi piloti professionisti. Il nostro obiettivo è formare la nuova generazione di piloti in questi nuovi formati di gara e prepararli a integrare le ultime tecnologie. Questa iniziativa segna un nuovo approccio visionario alla motonautica, adattato al futuro del nostro sport e fa parte dell’approccio collettivo Monaco, Capitale dello Yachting Avanzato guidato dallo YCM’, ha aggiunto Bernard d’Alessandri, Segretario Generale dello YCM.

Rodi Basso, Co-Fondatore e CEO di E1, ha affermato: ‘Siamo entusiasti di rilanciare l’E1 Pilot Academy, che incarna il nostro impegno nel coltivare talenti diversi e promuovere l’uguaglianza di genere nello sport. Dopo l’enorme successo dell’evento del mese scorso a Monaco, siamo onorati di collaborare ancora una volta con lo Yacht Club de Monaco per dare vita all’accademia’. Rafaelle Chiulli, Presidente della UIM, ha affermato: ‘Sotto la tutela di alcuni dei migliori istruttori della UIM, il programma Pilot Academy garantisce che tutti i nostri atleti non potrebbero essere più preparati a portare la RaceBird in pista. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a E1 Pilot Training alle porte della sede centrale della UIM a Monaco’.

