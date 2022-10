Tra gli equipaggi figurano campioni del mondo di questa categoria

Al via il campionato del mondo di vela J/70 che si svolge fino al 22 ottobre al Principato di Monaco. Si tratta del primo campionato mondiale che si tiene nel Principato dal 1976 ed è organizzato dallo Yacht Club de Monaco (YCM), dove si sono tenuti diversi campionati europei, l’ultimo nel 2015 proprio della categoria J/70. Presentati nella serata di ieri i 90 team, per circa 400 velisti di 23 nazionalità, che si sfideranno in acqua in cinque giorni di regate. La serie J70, progettata da Alan Johnstone e costruita nel 2012, è oggi una delle monotipo più amate dai velisti.

“Siamo molto felici di ospitare questa competizione qui allo Yacht Club di Monaco. Auguro ai team di disputare un’ottima gara e faccio un in bocca al lupo a tutti”, afferma il segretario generale dello Yacht Club de Monaco, Bernard d’Alessandri, alla cerimonia di apertura. “È un’area particolare dove gareggiare è difficile capire come farlo al meglio. Qui l’esperienza di ognuno di voi fa la differenza”, sottolinea Mark Foster spiegando le condizioni meteo per la gara, che si prevede peggiorino per giovedì.

Tra gli equipaggi figurano campioni del mondo di questa categoria, come Luis Bugallo, Marshall King, Ian Wilson, Peter Duncan, Jud Smith e Paul Ward ma anche conosciuti atleti europei del calibro di Luca Domenici del Notaro team, del danese José María Torcida Seghers e del velista britannico Jonathan Calascione. Spicca il nome di Pietro Sibello, velista italiano che ha lasciato il team Luna Rossa per unirsi allo svizzero Alinghi alla prossima America’s Cup. Si contano poi una dozzina di team a stelle e strisce e non meno di sette squadre britanniche. Pronte sulle banchine anche nove squadre monegasche tra cui quella del vicepresidente di YCM e fondatore del team Malizia, Pierre Casiraghi che navigherà al fianco di Jean-Baptiste Bernaz, attuale campione del mondo della classe ILCA 7. Battono bandiera monegasca i team di Ludovico Fassitelli (Junda), medaglia di bronzo all’ultimo Campionato Europeo nella categoria Corinthian (amatoriale) e Loïc Pompée (Sailing Racing Team), 5° all’Europeo 2021, ma anche Pierrik Devic (Leonteq), Stefano Roberti (Piccinina), Giangiacomo Serena di Lapigio (G-Spot), Ferdinando Matteo Scandolera (Irruenza) e Cesare Gabasio (TinnJ70). Squadra tutta al femminile quella di Pink Wave (Onda Rosa) con Anne Rodelato. Tutti membri dello Yacht Club de Monaco e della Monaco J/70 Class Association si sono guadagnati un posto ai Mondiali alle qualificazioni durante l’ultima Monaco Sportsboat Winter Series (2021/2022). Tre le categorie Open (professionisti), One Pro (solo un professionista a bordo) e Corinthian (dilettanti) e gareggeranno sullo stesso percorso. L’evento si svolge in collaborazione con la Federazione Monegasca di Vela, FxPro, Xerjoff, Sebago e il marchio di abbigliamento tecnico sportivo Slam.

