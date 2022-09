Foto dall'archivio, 2018

Ai Mondiali di ritmica in corso a Sofia, in Bulgaria, l'Italia davanti a Israele e Spagna

Le ‘Farfalle’ azzurre non smettono di stupire. Ai Mondiali di ritmica in corso a Sofia, in Bulgaria, l’Italia conquista l’oro a squadre nei 5 cerchi. Le azzurre con il punteggio di 34.950 punti hanno preceduto Israele (34.050) e Spagna (33.800). Quarto posto per il Brasile, che precede Giappone e Messico.

