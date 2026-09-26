America’s Cup 2027, Luna Rossa in testa dopo la seconda giornata

Luna Rossa Principal Team si conferma al comando anche dopo la seconda giornata di regate preliminari dell’America’s Cup 2027, nelle acque del Golfo di Napoli. Quattro le regate disputate oggi pomeriggio, con Luna Rossa che ha ottenuto una vittoria (nella terza prova), un secondo posto e un terzo posto. Due i successi dei francesi di La Roche-Posay (nella R4 e nella R6), mentre una vittoria a testa per Emirates Tean New Zealand (R7) e Emirates Team New Zealand Women & Youth (R5).

Nella classifica provvisoria Luna Rossa comanda con 51 punti davanti a Emirates Team New Zealand con 43 e agli svizzeri di Tudor Team Alinghi con 38. Domani sono in programma le ultime due regate, prima della finale che vedrà affrontarsi le prime due barche della classifica.

Giornata complessa, caratterizzata da un grecale che, a dispetto delle previsioni, si è mantenuto sino alla fine sui 18 nodi, con raffiche che hanno reso il lavoro degli equipaggi molto difficile. Durante la giornata si sono registrate velocità di punta di 33 nodi, in condizioni che rendono la gestione degli AC40 molto delicata. Per questo motivo, le prestazioni delle due barche italiane sono da considerarsi ottime, nonostante alcune sbavature. Complice la giornata festiva e assolata, il Villaggio Pubblico è stato affollato di appassionati che hanno seguito le regate dai maxi-schermi distribuiti sul lungomare Caracciolo, mentre le barche sfrecciavano a poche centinaia di metri dalla terraferma. C’è grande attesa per il gran finale di domani, quando si disputeranno due prove di flotta e la finalissima di match race tra i primi due team in classifica. “La seconda giornata della Preliminary Regatta Naples è stata spettacolare, bellissime condizioni, con vento che ha superato i venti nodi”, ha detto il trimmer di Luna Rossa 1 Gianluigi Ugolini “Abbiamo completato quattro prove dove abbiamo visto un po’ di tutto. Siamo soddisfatti e ci concentriamo per domani”, ha aggiunto. “Oggi giornata difficile, bellissimo vento fuori, 18 nodi”, ha detto il trimmer di Luna Rossa 2 Giovanni Santi. “Sicuramente abbiamo fatto degli errori, ma confidiamo domani di fare meglio. Ci aspettiamo tanto pubblico e daremo il massimo come sempre”, ha concluso.

Napoli accende il Golfo, in 87mila oggi al Race Village

Il Golfo come un’arena, il Lungomare Caracciolo una tribuna lunga chilometri e il mare il più grande stadio della città. Per la seconda giornata della regata preliminare dell’America’s Cup, Napoli ha risposto con un’energia straordinaria: 87.000 persone hanno attraversato il Race Village, con un picco di 33.000 spettatori presenti nel momento più caldo delle regate.

“Piattaforme gremite per seguire le sfide, selfie senza fine sul pontone ideato e realizzato da Sport e Salute e un pubblico che ha fatto sentire tutta la sua energia. Una giornata da ricordare, oltre ogni aspettativa. Dopo tre giorni, di cui soltanto due di gara, sono già 135.000 gli spettatori che hanno vissuto il Race Village, in attesa dell’ultima giornata. Napoli ha acceso la sua passione: i ragazzi delle periferie in acqua accanto ai medagliati olimpici, le Formula 1 del mare a volare sul Golfo, Luna Rossa ancora protagonista. Sport, città e mare dentro la stessa scena“, evidenzia Sport e Salute.

“Domani il gran finale. Ma lo spettacolo, a Napoli, è già cominciato. Lo stadio della vela è qui. E la rotta porta dritta verso l’America’s Cup 2027″, conclude Sport e Salute.