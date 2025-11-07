Marshawn Kneeland, morto a 24 anni il giocatore Nfl dei Dallas Cowboys

Si sarebbe suicidato. Stava fuggendo dalla polizia che voleva fermarlo per un’infrazione al codice della strada

Marshawn Kneeland, giocatore di Nfl e difensore dei Dallas Cowboys, è stato trovato morto dalla polizia di Frisco, sobborgo della metropoli texana. Presentava una ferita d’arma da fuoco presumibilmente autoinflitta. A darne notizia è stata la polizia locale e dopo è arrivata la conferma da parte della società di football. Il 24enne stava fuggendo in auto dalle forze dell’ordine che volevano fermarlo per un’infrazione al codice della strada. In seguito avrebbe avuto un incidente e si sarebbe tolto la vita dopo essersi allontanato a piedi.

La tragedia è avvenuta mercoledì 5 novembre attorno alle 22.39 (ora locale), come riporta un comunicato della polizia. Durante le ricerche gli agenti hanno ricevuto informazioni riguardo a possibili pensieri suicidi di Kneeland. L’uomo è stato trovato senza vita qualche ora dopo, all’1.31. Le cause del decesso verranno accertate dal Collin County Medical Examiner’s Office, hanno fatto sapere le forze dell’ordine di Frisco.

FOR IMMEDIATE RELEASE: Thursday, November 6, 2025



Frisco Police Investigate a Possible Suicide



FRISCO, TX – A man was found deceased from an apparent self-inflicted gunshot wound following an outside agency vehicle pursuit that led to a multi-agency search in Frisco pic.twitter.com/BAHbZOuQdn — Frisco Police (@FriscoPD) November 6, 2025

“È con estrema tristezza che i Dallas Cowboys condividono la notizia della morte di Marshawn Kneeland. Era un compagno di squadra amato e membro della nostra organizzazione. I nostri pensieri e preghiere vanno alla sua fidanzata Catalina e alla sua famiglia“, ha scritto in una nota il club di Nfl.

Chi era Marshawn Kneeland

Marshawn Kneeland è nato a Grand Rapids, Michigan, l’8 luglio 2001. Al college ha giocato per i Broncos della Western Michigan University dal 2019 al 2023. Nel 2024 è stato selezionato dai Dallas Cowboys come 56a scelta assoluta (secondo giro) del Draft Nfl. Ha debuttato come professionista quello stesso anno in un match contro i Cleveland Browns.