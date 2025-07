Le immagini della curiosa danza tra il campo di tennis e le tribune

A Wimbledon sta spopolando il termine “Pumpaj“, la traduzione in lingua serba dell’espressione inglese “Pump it Up” in inglese, associato a un balletto che Nole Djokovic mostra al termine delle sue partite vittoriose. Alla fine dell’ultima partita vinta dal campione, contro il connazionale Kecmanovic, le telecamere di Wimbledon hanno inquadrato la figlia Tara, 8 anni, che in tribuna compiva gli stessi gesti del padre. E’ stato Djokovic a raccontare che quel balletto è un gioco che fa spesso con i propri figli. E che ora è diventato virale sui social e sui campi verdi del circolo londinese.

