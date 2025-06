Siparietto in conferenza stampa dopo che i due si erano allenati insieme

Siparietto in conferenza stampa a Wimbledon tra la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka e Novak Djokovic. I due si erano allenati insieme poco prima. “Cosa pensi di me, sono brava?”, chiede la bielorussa al campionissimo serbo che replica: “Posso essere onesto? Ti manca intensità in campo”. I due scoppiano a ridere con Sabalenka che chiude: “Prima questo ragazzo era il mio giocatore preferito, ora non più”.

