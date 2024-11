Dopo il sorteggio effettuato ieri ecco i primi match e dove seguirli. A Torino, occhi puntati sull'azzurro n.1 del mondo

Atp Finals 2024, il programma dell’evento di Torino prende finalmente forma dopo il sorteggio effettuato ieri. Jannik Sinner debutterà nella giornata di domenica 10 novembre, nella sessione serale (non prima delle 20.30) contro l’australiano Alex De Minaur. Il tennista numero uno al mondo è stato inserito nel girone ‘Ilie Nastase’ insieme a Daniil Medvedev e Taylor Fritz. Nell’altro gruppo, intitolato a ‘John Newcombe’, sono presenti Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud e Andrey Rublev. L’azzurro tornerà successivamente in campo per il secondo e terzo match nelle giornate di martedì e giovedì, con orari da definire.

La formula del torneo

Le Atp Finals 2024, a cui partecipano gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio della stagione, si disputano all’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre, giorno in cui è prevista la finale. La formula prevede che ogni giocatore affronti gli altri rivali del girone. I primi due classificati dei rispettivi raggruppamenti si qualificano per le semifinali, che si disputano sabato 16 novembre. Tutti i match di disputano al meglio dei tre set. Quest’anno oltre a Jannik Sinner rappresenteranno l’Italia anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno impegnati nel torneo di doppio: la coppia azzurra esordirà lunedì 11 novembre alle 18 contro l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden.

Dove vedere le Atp Finals in tv

Tutte le partite delle Atp Finals vengono trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. Inoltre un match al giorno sarà visibile in chiaro sulle reti Rai e su RaiPlay.

