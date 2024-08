L'allenatrice Claudia Mancinelli: "Il reclamo alla giuria? Ero sicura di quanto fatto da Sofia"

Contenta e travolta dall’affetto dei tanti tifosi accorsi a Fiumicino per accoglierla, Sofia Raffaeli, bronzo a Parigi 2024, è la prima medaglia dell’Italia nella ginnastica ritmica a livello individuale. Un dato storico che anche lei fatica ancora a metabolizzare. “La prima persona che ho sentito è stata mia madre. Un’emozione incredibile. Vuol dire tanto per me e sono felice di tornare a casa”, racconta. “Ho provato tante emozioni, belle e brutte, ma tutte incredibili”. Con lei anche la sua allenatrice Claudia Mancinelli. A lei e alla sua tenacia, forse, Sofia deve la medaglia. “Ero sicura di quanto fatto da Sofia”, dice Mancinelli, raccontando l’episodio in cui è andata a discutere il voto inizialmente dato dalla giuria. “Mi sono presentata con il voto che pensavo avesse dovuto prendere, ho chiesto la verifica e tutto è andato come doveva andare. Arrabbiata? Diciamo determinata”.

