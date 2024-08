L'azzurra, prima ieri nelle qualificazioni, ha pagato un errore all'esercizio con la palla che di fatto l'ha tolta dalla corsa per la medaglia d'oro

Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo nell’all-around di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra ha totalizzato 136.300 punti (35.250 al cerchio, 32.900 alla palla, 35.900 alle clavette e 32.250 al nastro), piazzandosi terza alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev, oro con 142.850 punti, e della bulgara Boryana Kaleyn, argento con 140.600 punti.

Raffaeli, che aveva realizzato il miglior punteggio ieri nelle qualificazioni, ha pagato un errore all’esercizio con la palla che di fatto l’ha tolta dalla corsa per la medaglia d’oro. L’altra azzurra in gara, Milena Baldassarri, si è classificata ottava con 129.700 punti. Raffaeli ha conquistato la prima medaglia olimpica per l’Italia in una gara individuale di ginnastica ritmica.

Raffaeli: “Soddisfatta della reazione, un anno fa non ci sarei riuscita”

“Da una parte sono molto felice, una medaglia olimpica è pur sempre una medaglia olimpica. Quello che mi soddisfa di più è fare tutto al massimo, diciamo che il massimo oggi l’ho dato però con qualche errore. Un po’ mi spiace soprattutto per il nastro, era l’ultimo attrezzo di questa gara, mi dispiace aver chiuso con l’amaro in bocca. Sono soddisfatta di come ho reagito a questi errori, un anno fa non sarei riuscita a farlo”. Lo ha detto Sofia Raffaeli in zona mista dopo la medaglia di bronzo ottenuta nella gara individuale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024.

