La capitana Alessia Maurelli sul bronzo conquistato: "Forse potevamo fare qualcosa in più ma siamo felici"

Sono rientrate in Italia anche le Farfalle, dopo il bronzo conquistato a Parigi nella prova a squadre della ginnastica ritmica. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris sono sbarcate oggi a Fiumicino: tanta emozione ma anche sorpresa per i tanti tifosi che sono venuti apposta per festeggiare le loro eroine. “Potevamo forse fare qualcosa in più – ha detto subito la capitana, Alessia Maurelli – ma siamo veramente felici di aver confermato un risultato del genere“. “Abbiamo capito di aver fatto bene nel momento in cui ci siamo abbracciate dopo l’esercizio misto, che era quello che ci ha dato sempre più problemi. In quell’abbraccio abbiamo capito che la medaglia c’era”, racconta ancora la ginnasta.

