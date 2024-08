Il bis di una vittoria a cinque cerchi del saltatore era offerto a quota 2 a meno di un mese dalla finale

Snai ha deciso di rimborsare chi aveva scommesso sulla vittoria di Gianmarco Tamberi o sulla possibilità che l’ex campione olimpico del salto in alto salisse sul podio anche a Parigi 2024. Lo riporta Agipronews. Il bis di una vittoria a cinque cerchi del saltatore era offerto a quota 2 a meno di un mese dalla finale di sabato sera. Anche dopo i primi problemi fisici la perseveranza dell’atleta e la sua partenza per la Francia avevano riacceso le speranze degli appassionati, puntando a scommettere sul capitano delle delegazione azzurrai Giochi. Per questo motivo Snai rimborserà ugualmente tutte le giocate sull’oro e sulla semplice medaglia dell’altista 32enne.

