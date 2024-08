Il presidente del Coni in esclusiva a LaPresse

“Io ancora presidente del Coni a Los Angeles 2028? Non lo posso dire io. Ho solo evidenziato alcuni aspetti, ci sono cose che non dipendono da me. Quello che è sicuro è che è molto chiara l’indicazione del mondo dello sport e quelli che sono i consensi di una certa governance del Coni. Mi sembra che risultati e il prestigio ci siano riconosciuti ampiamente”. Così a LaPresse il presidente del Coni Giovanni Malagò, parlando della possibilità che il numero di mandati del presidente del Coni possa essere equiparato anche al presidente del Coni, consentendo così al numero uno dello sport italiano di poter arrivare ai prossimi Giochi di Los Angeles 2028 e soprattutto di essere presidente del Coni anche durante lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

